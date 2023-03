Rezept für vietnamesischen Bananenkuchen

Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 1,5 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kuchen-Rezepte

Vietnamesische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 2 geschälte Bananen, in Scheiben geschnitten Banane

2 EL Zucker

2 ml Rum

2 ml gezuckerte Kondensmilch Kondensmilch 120 ml Kokosmilch

2 Scheiben Toastbrot Toast

2 EL geschmolzene Butter Butter

Bananenscheiben mit Zucker und Rum vermengen. 30 Minuten im Kühlschrank kühlen. Kondensmilch und Prise Salz in Kokosnussmilch auflösen. Toastbrot ohne Kruste in kleine Stücke reißen und in der Kokosmilchmischung tränken. 15 Minuten beiseite stellen. 2/3 der Bananenscheiben mit Kokos-Brot-Mischung vermischen, in mit Butter gefettete Backform geben. Oberfläche glattstreichen, restliche Bananenscheiben darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad 15 Minuten mit Unterhitze backen. Mit Butter bestreichen. Weitere 30 Minuten bei Ober- und Unterhitze backen. Gekühlt servieren.