Tief ins Glas

Quick Pickled Chilies

Zutaten für 1 Glas à 250 ml: Für 4 Personen 200 g Thai-Chilischoten Chili

2 TL Cidre-Essig Essig 1 TL Zucker

1 TL Steinsalz Salz

Chilischoten putzen, waschen und in Ringe schneiden. In einer Schale mit Essig, Salz und Zucker vermengen. In ein sauberes, verschließbares Glas füllen und einige Minuten ziehen lassen. Die Chilis sind sofort genießbar, halten sich im Kühlschrank aber mehrere Monate.

Fermentierte Hot Sauce

Zutaten für 1 Bügelglas à 1000 ml: Für 4 Personen 500 g Cayenne-Chilischoten Chili

20 g Steinsalz Salz 1 TL Zucker

1 TL Johannisbrotkernmehl

Chilischoten waschen. Grüne Stiele entfernen, Schoten längs einmal einschneiden. In ein großes verschließbares Glas geben. Wasser daraufgießen, bis die Schoten bedeckt sind. Die entsprechende Menge Salz zugeben (siehe oben), Glas verschließen und in der Küche so lange stehen lassen (einige Tage), bis sich Blasen bilden und die Lake sauer schmeckt. Täglich das Glas öffnen, damit die Luft entweicht. Sobald die Chilischoten schön säuerlich schmecken, aus dem Glas nehmen. Die Lake dabei auffangen. Chilischoten mit etwa 200 ml Lake in einen Topf geben und mit dem Mixstab fein pürieren. Mit Salz und Zucker abschmecken. 1 TL Johannisbrotkernmehl zufügen, gut verrühren und kurz aufkochen lassen. In 2 Quetschflaschen à 200 ml füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Salzgurken

Zutaten für 4 Bügelgläser à 1000 ml: Für 4 Personen 2 kg kleine, feste Einlegegurken Gurke

5 frische Dillzweige mit Dolden Dill

2 Knoblauchzehen (geschält) Knoblauch

20 g frischer Meerrettich (geschält und in Stücke geschnitten) Meerrettich 1 TL schwarze Pfefferkörner Pfeffer

1 Handvoll frische schwarze Johannisbeerblätter Johannisbeerblatt

3-4 l Mineralwasser mit Kohlensäure Wasser

4 TL Steinsalz (in Wasser aufgelöst) pro 1 l Mineralwasser Salz

Gurken gut waschen und 1 bis 2 Stunden in kaltes Wasser legen. Danach abbrausen und mit Dill, Knoblauch, Meerrettich, Pfeffer und Johannisbeerblättern in Gläser geben. Jeweils so viel Mineralwasser hinzugießen, bis die Gurken bedeckt sind. Ggfs. mit einem Fermentiergewicht beschweren. Nun 4 TL (in etwas Wasser) aufgelöstes Salz hinzufügen. Gläser verschließen und etwa 7 Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen. Täglich die Gläser öffnen, damit die Luft entweicht. Die Flüssigkeit wird sich aufgrund der Milchsäuregärung trüben. Schmecken die Gurken schön sauer, sind sie fertig. Gläser im Kühlschrank aufbewahren, um die Fermentation zu stoppen.

Sandwich-Gurken

Zutaten für 2 Bügelgläser à 750 ml: Für 4 Personen 800 g kleine Freilandgurken Gurke

1 weiße Zwiebel Zwiebel

1 Zimtstange Zimt

2 TL Senfkörner Senf

2 TL Korianderkörner Koriander

1 TL Kurkumapulver Kurkuma 5 Nelken Nelke

300 ml Weißweinessig Essig

150 g Zucker

3 TL Steinsalz Salz

200 ml Wasser

Die Anzahl der Gläser kann variieren, je nach Größe der Gurken oder der Schichtweise des Einmachguts.

Gurken waschen und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen, in Ringe schneiden. In einem Topf die Gewürze mit Essig, Zucker, Salz und Wasser zum Kochen bringen. Wenn der Sud kocht, Gurken und Zwiebeln hineingeben. Alles erneut aufkochen und in Gläser füllen, verschließen. Die Gurken sind fertig, sobald sie abgekühlt sind. Sie halten sich im Kühlschrank mehrere Monate.

Süß-scharfe Wassermelonen

Zutaten für 2 Gläser à 600 ml: Für 4 Personen 1 große Wassermelone (4-5 kg) Wassermelone

Für den Sud

150 ml Wassermelonen- oder Apfelsaft Apfelsaft

150 ml Weißweinessig Essig 150 g Zucker

2 EL Steinsalz Salz

1 TL Chilipulver Chili

1 TL Pfefferkörner Pfeffer

Melone in Spalten schneiden. Das Fruchtfleisch ganz entfernen. Die Schale mit dem Sparschäler so abschälen, dass nur die hellgrüne Schicht zwischen äußerer Schale und Fruchtfleisch übrig bleibt. Die Spalten in mundgerechte Stücke schneiden und in Gläser füllen. Für den Sud Saft, Essig, Zucker, Salz und Gewürze in einem Topf einmal aufkochen. Gläser mit dem Sud auffüllen. Die Melonen sollten nicht herausragen. Gläser verschließen. Nach 1 bis 2 Tagen sind die Melonenstücke durchgezogen. Im Kühlschrank halten sie sich mehrere Monate.

Schwarze Walnüsse

Zutaten für 4 Gläser à 200 ml: Für 4 Personen 500 g grüne Walnüsse (unreife Nüsse, deren harte Schale noch nicht gebildet wurde, Ernte im Juni) Walnuss

Für den Sud

500 g Zucker

100 ml Wasser 200 ml Apfelessig Essig

2 Zimtstangen Zimt

5 Gewürznelken Nelke

2 Zitronenzesten Zitrone

Walnüsse mit einer Steck- oder Nähnadel mehrmals einstechen. In einem Topf mit Wasser bedecken. Zum Kochen bringen und 2 Minuten simmern lassen, dann das Wasser abgießen und die Nüsse mit frischem Wasser abspülen. In einem Topf den Zucker goldbraun karamellisieren, mit Wasser und Essig ablöschen. Köcheln lassen, bis keine Zuckerklumpen mehr zu sehen sind. Die Nüsse in ein verschließbares Gefäß geben, Zimt, Nelken und Zitronenzesten dazu-geben und mit der heißen Marinade übergießen. Gefäß verschließen. Bei Zimmertemperatur 2 bis 3 Tage stehen lassen, dann den Inhalt in einen Topf geben, erneut aufkochen und etwa 30 Minuten köcheln lassen, bis der Sud sämig vom Löffel läuft. Walnüsse in Gläser füllen, verschließen und mindestens 4 Monate ziehen lassen. Sie schmecken wunderbar zu Wildgerichten oder auf Vanilleeis.

Gewürzbirnen

Zutaten für 2 Bügelgläser à 1000 ml: Für 4 Personen 8 feste Birnen Birne

Für den Sud

2 l Wasser

500 ml weißer Portwein Portwein

1 kg Zucker 1⁄2 Zitrone (Saft) Zitrone

1 Zimtstange Zimt

5 Nelken Nelke

1 Sternanis

Birnen waschen und schälen. Für den Sud Wasser, Wein, Zucker und Zitronensaft mit den Gewürzen in einem großen Topf zum Kochen bringen. Birnen dazugeben, bei niedriger Temperatur etwa 30 Minuten (je nach Festig­keit der Birnen) weich kochen. Birnen und Sud in verschließbare Gläser füllen, im Kühlschrank aufbewahren. Passen gut zu Eis (etwa mit Schokoladensauce) oder Käse.

Pinke Eier

Zutaten für 1 Glas à 1000 ml: Für 4 Personen 6 Eier Ei

Für den Sud

1 kleine Rote Bete Rote Bete

200 ml Weißweinessig Essig 400 ml Wasser

1 TL Steinsalz Salz

1 TL Zucker

1 TL weiße Pfefferkörner Pfeffer

Rote Bete schälen, in Scheiben schneiden. In einen kleinen Topf geben, mit Essig, Wasser, Salz, Zucker und Pfeffer einmal aufkochen. Leicht abkühlen lassen. Eier in ein sauberes Glas geben, mit dem Sud vollständig übergießen und im Kühlschrank etwa 5 Stunden lang ziehen lassen. Gleich oder tags darauf genießen.

Mixed Pickles

Zutaten für 2 Bügelgläser à 1500 ml: Für 4 Personen 1 kg festes Gemüse nach Wahl (Blumenkohl, Karotten, Radieschen, Paprikaschoten, Rettiche, Gurken) Blumenkohl, Karotte, Radieschen, Paprika, Rettich, Gurke

Für den Sud

300 ml Weißweinessig Essig

300 ml Apfelsaft Apfelsaft 160 g Zucker

1 TL Korianderkörner Koriander

1 TL Pfefferkörner Pfeffer

2 TL Steinsalz Salz

Gemüse putzen, waschen und in mund­gerechte Stücke schneiden. In die verschließbaren Gläser füllen. Für den Sud Essig, Apfelsaft und Zucker mit den Gewürzen in einen Topf geben, einmal aufkochen und über das Gemüse gießen. Die Gläser sofort verschließen und abkühlen lassen. Im Kühlschrank sind die Pickles mehrere Monate haltbar.