Erfrischt und weckt

Atomic Shakerato

Zutaten: Für 4 Personen 1 Kugel Walnusseis

15 ml »Mozart Black« Bitterschokoladenlikör Schokoaldenlikör

Eiswürfel 1 frischer doppelter Espresso Espresso

Bio-Vollmilch Miclh

Tonkabohne

Walnusseis, Bitterschokoladenlikör und Eiswürfel in einen Shaker füllen. Den doppelten Espresso dazugeben, verschließen und sofort gut und hart schütteln. In ein vorgekühltes Cocktailglas seihen und mit einer kleinen Krone aus Milchschaum toppen. Etwas Tonkabohne frisch darüber reiben.

Crunchy Affogato

Zutaten: Für 4 Personen 1 Kugel Haselnusseis

1 frischer doppelter Espresso Espresso

Haselnusskrokant oder »D.O.M. Bénédictine« Krokant Haselnusskrokant

Haselnusseis in einen Tumbler geben, mit dem frischen doppelten Espresso übergießen und mit Krokant bestreuen. Mit einem Löffel servieren. Alternativ »D.O.M. Bénédictine«-Krokant verwenden: Dafür Likör – Menge je nach Bedarf – in eine flexible Backform geben und bei 70 Grad einige Stunden trocknen. Wenn der Zucker, in dem die Aromen zurückbleiben, ausgehärtet ist, in kleines Krokant brechen.

Pimped Frappucino

Zutaten: Für 4 Personen 90 ml Kaffeekonzentrat, im Verhältnis 1: 3 mit Wasser verdünnt Kaffee

1 Kugel Kokosnusseis

40 ml Bio-Kokoswasser Kokoswasser gestoßenes Eis

Kokosraspel Kokos

Valrhona Chocolate Chips 50 % Schokoladenraspel

Verdünntes Kaffeekonzentrat, Eiscreme und Kokoswasser mit einer kleinen Schaufel gestoßenem Eis im Elektromixer auf höchster Stufe cremig rühren. Zuletzt eine kleine Hand voll Schokoladenchips dazugeben und weitere 2 bis 3 Sekunden mixen. Mit Kokosraspeln bestreuen. Das Rezept für Kaffeekonzentrat finden Sie bei dem Münchner Eiskaffee weiter unten.

Frappé Eggnog

Zutaten: Für 4 Personen 90 ml Kaffeekonzentrat, im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt Kaffee

1 frisches Bio-Eigelb Ei 2 Barlöffel Pudezucker

Vanilleschote zur Garnitur

Eis

Alle Zutaten auf solidem Eis hart shaken und in ein vorgekühltes Cocktailglas seihen. Mit einer halben Vanilleschote dekorieren. Das Rezept für Kaffeekonzentrat finden Sie im Münchner Eiskaffee.

Münchner Eiskaffee

Zutaten: Für 4 Personen 120 ml Kaffeekonzentrat im Verhältnis 1: 3 mit Wasser verdünnt Kaffee

schön geformte Eiswürfel Eiswürfel

etwas halb geschlagene Sahne Sahne

Verdünntes Kaffeekonzentrat in das mit Eis gefüllte Highball-Glas gießen und mit halb geschlagener Sahne toppen. Kaffeekonzentrat: Man nimmt auf einen Liter kaltes Wasser 240 g grob gemahlenen Kaffee und lässt dieses Gemisch dann 8 bis 12 Stunden ziehen. Danach wird das Ganze gefiltert. Das Konzentrat ist auch ganz einfach in einer French Press (Bodum) herzustellen. Zur Verwendung für ein Rezept das Konzentrat im Verhältnis 1:3 mit Wasser aufgießen, im Kühlschrank aber unverdünnt aufbewahren. Es hält sich deutlich länger ohne Geschmacksverlust als heiß gebrühter Kaffee und ist damit ideal für Eiskaffee.

Goldene Bar Sommer-Cappucino

Zutaten: Für 4 Personen 1 doppelter Espresso, kalt Espresso

300 ml Bio-Vollmilch Milch Puderzucker

Xanthan (natürliches Verdickungs- und Geliermittel aus dem Reformhaus) Xanthan

Kalten Espresso in eine im Eisfach vorgekühlte Cappucino-Tasse geben und mit Milchcreme auffüllen. Milchcreme: Kalte Milch mit 2 Barlöffeln Puderzucker und 2 Messlöffeln Xanthan in einem Elektromixer oder mit einem Zauberstab für 10 Sekunden verrühren. Die Milch hat dann die gleiche Konsistenz wie heiß aufgeschäumte Milch. Die Zugabe von Zucker empfiehlt sich, weil die Milch normalerweise durch das Erhitzen süßer wird.