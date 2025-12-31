Was trinkt man zu gutem Essen, wenn man auf Alkohol verzichtet?

Frau Klauß, Sie trinken keinen Alkohol, haben aber eine Weinausbildung absolviert. Wie passt das zusammen?

Ich wollte verstehen, wie Getränkebegleitung funktioniert, obwohl ich wusste, dass ich genetisch bedingt – ich bin Halbjapanerin – keinen Alkohol vertrage. Aber das Wissen, das ich mir während der Ausbildung an der Deutschen Wein- und Sommelierschule aneignete, habe ich ins Alkoholfreie übersetzt.

Mit Erfolg?

Erst mal nicht. Im Sternerestaurant bekam mein Mann Vorträge über Weinreben, Jahrgänge und Terroir, ich bekam Wasser: »Mit oder ohne Kohlensäure?« Und da dachte ich: Ihr vergesst mich hier gerade komplett. Wir zahlen viel Geld für unseren Restaurantbesuch, aber für mich hat niemand eine Idee.