Rein pflanzlich

Kornblumen-Vinaigrette Für 4 Personen 2 EL Essig

Salz, Pfeffer

2 TL Dijonsenf (mittelscharf) Senf, Dijonsenf

2 TL Honig oder Quittengelee Honig, Quittengelee 5 EL Olivenöl

2-3 Kornblumenblüten (Blütenblätter) Kornblume

2-3 Margeritenblüten Margerite

In einer Schüssel Essig, Gewürze, Senf und Honig/Gelee verrühren, dann das Öl langsam unterrühren. Blütenblätter in die Vinaigrette zupfen, alles noch mal umrühren.

Jemenitischer Waldwiesenaufstrich Für 4 Personen 8 grüne Chili- oder Jalapeño-Schoten Chili, Jalapeño

12 Bärlauchblätter (oder ½ Knoblauchzehe) Bärlauch, Knoblauch

1 kleine Handvoll Löwenzahnblütenblätter Löwenzahn

1 Handvoll Gänseblümchen (nicht die Blätter) Gänseblümchen

1 Handvoll gezupfte Schnittlauchblüten Schnittlauch

1 TL Salz 1 TL Kardamompulver Kardamom

1 TL Kreuzkümmelpulver Kreuzkümmel

1 EL Koriandersamen (gemahlen) Koriander, Koriandersamen

1 Bio-Limette Limette

175 ml Olivenöl

Chilis waschen, putzen, halbieren, entkernen und grob hacken. Bärlauchblätter und Blumenblättchen waschen, trocken schütteln und hacken. Zu den Chilis geben, salzen. Kardamom, Kreuzkümmel und Koriandersamen hinzufügen. Die Limette heiß waschen, abtrocknen, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Zur Chili-Blüten-Mischung geben, alles verrühren, dann das Olivenöl vorsichtig darüberträufeln.

Tomaten-Kartoffel-Allium-Salat: Für 4 Personen 750 g Kartoffeln Kartoffel

Salz, Pfeffer

400 g reife Tomaten Tomate

6 EL Weißweinessig Essig 8 EL Olivenöl extra Olivenöl

je 4 Stängel Basilikum und Minze Basilikum, Minze

2 Handvoll gezupfte Allium- bzw. Schnittlauchblüten Allium, Schnittlauch

Die geschälten Kartoffeln 2 cm groß würfeln und in Salzwasser gar kochen. Die Tomaten in kleine Stücke schneiden. Die Kartoffelwürfel in einer Schüssel mit Essig und Öl, gezupftem Basilikum und gezupfter Minze vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Zuletzt Tomaten und Schnittlauchblüten vorsichtig untermischen.

Holunderwolken Für 4 Personen 150 g Mehl

200 helles Bier (bzw. Weißwein oder Milch) Bier, Weißwein, Milch

Salz

2 Eier Ei

1 EL Zitronensaft Zitrone 2 EL Zucker

2 große Handvoll Holunderblüten Holunder

500 g/ml Butterschmalz oder neutrales Öl zum Ausbacken Butterschmalz, Öl

100 g Zucker

1 TL Zimt

In einer Schüssel Mehl und Bier mit einer Prise Salz verquirlen. Die Eier aufschlagen, dabei Eigelb und Eiweiß trennen. Eigelb mit Zitronensaft unter den Teig rühren. Eiweiß mit 2 EL Zucker steif schlagen, dann unter den Teig ziehen. Nicht zu große Holunderblüten auswählen oder größere Dolden etwas kleiner zupfen, waschen und trocken schütteln. Schmalz oder Öl in einem kleinen Topf mit hohem Rand erhitzen. Sobald ein Teigtropfen im Fett beginnt zu sprudeln, ist das Fett heiß genug. Die Dolden am Stiel festhalten, in den Teig tauchen, abtropfen lassen, dann im heißen Fett goldbraun backen, auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit Zucker und Zimt bestreut noch heiß servieren. Erdbeeren passen gut dazu.

Wildkräuter-Frühlingssalat (für 2 Personen) Für 4 Personen 3-4 Handvoll Löwenzahn, Wiesenkerbel, Giersch Löwenzahn, Wiesenkerbel, Giersch

3 Eier Ei

3 EL Sonnenblumenkerne

Salz, Pfeffer

2 Scheiben Weißbrot Brot 2 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe Knoblauch

2 EL Zitronensaft Zitrone

1 TL Zitronen- oder Quittengelee Quittengelee, Zitronengelee

5 EL Olivenöl

Die Wildkräuter waschen, trocken schütteln und in mundgerechte Stücke zupfen. Die Blütenblätter abzupfen, alles in eine Salatschüssel geben. Die Eier hart kochen, pellen und vierteln. In einer Pfanne die Sonnenblumenkerne ohne Öl unter Rühren goldbraun rösten. Die Kerne aus der Pfanne nehmen, leicht salzen. Weißbrot in kleine Stücke brechen und mit Olivenöl und der ungeschälten, leicht gepressten Knoblauchzehe in der Pfanne goldbraun rösten. Croûtons auf Küchenpapier abtropfen lassen. Für die Vinaigrette Zitronensaft und Zitronen- oder Quittengelee mit Salz und Pfeffer verrühren, dann das Olivenöl unterrühren und mit den Wildkräutern und Blüten vermischen. Den Salat auf 2 Teller verteilen, die Eier daraufgeben und mit Sonnenblumenkernen und Weißbrot-Croûtons bestreut servieren.

Gegrillte Maiskolben mit Kapuzinerkresse-Pesto: Für 4 Personen 1-2 Bio-Limetten Limette

100 g Allgäuer Bergkäse Bergkäse, Käse

4 frische Maiskolben Mais

4 EL Mayonnaise oder Butter Mayonnaise, Butter

grobe Chiliflocken Chili Für das Pesto

50 g Kapuzinerkresseblätter (ca. 2 Handvoll für 4 Pers.) Kapuzinerkresse

1 kleine Knoblauchzehe Knoblauch

½ TL Salz

150 ml Rapsöl oder Haselnussöl Rapsöl, Haselnussöl

3 EL Haselnussmus (oder geröstete Haselnüsse) Haselnussmus, Haselnüsse

ein paar extra Kapuzinerkresseblüten und -blätter (zum Servieren) Kapuzinerkresse

Limetten waschen, trocknen und achteln. Den Käse grob raspeln. Für das Pesto beide Zutaten miteinander fein pürieren (hier wird Pesto und geraspelter Käse getrennt gereicht, falls man das Pesto wie ein klassisches Pesto verwenden möchte, einfach zusätzlich 50 g Käse untermixen). Die Maiskolben auf dem Grill bei mittlerer bis großer Hitze etwa 10 Minuten von allen Seiten grillen, am besten zugedeckt. Die Maiskolben mit Limetten, Mayonnaise, Chiliflocken, geriebenem Käse und Kapuzinerkresse-Pesto anrichten und mit Blüten und Blättern garniert servieren.

Ofenknollen mit Dahlienblüten Für 4 Personen 300 g junge Dahlienknollen Dahlienknolle, Dahlie

300 g Prärielilienzwiebeln Zwiebel

4 EL Olivenöl

3 EL Zitronensaft Zitrone Salz, Pfeffer

1 Knoblauchblüte Knoblauch

2 Fencheldolden Fenchel

2-3 Dahlienblüten Dahlienblüte, Dahlie

Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Die Dahlienknollen schälen und die Prärielilienzwiebeln waschen, längs halbieren und mit 3 EL Olivenöl und 2 EL Zitronensaft in einer Schüssel mischen. Salzen und pfeffern. Die gepresste Knoblauchblüte dazugeben, alles auf einem Blech im Ofen etwa 25 Minuten weich garen, dabei zwischendurch umdrehen (je nach Größe der Knollen und Zwiebeln kann die Garzeit variieren). Blüten und unreife Samen von den Fencheldolden abstreifen, grob hacken, Die Blütenblättchen von den Dahlienblüten abzupfen. Beides mischen, mit etwas Olivenöl und Zitronensaft marinieren, über die fertigen Knollen und Zwiebeln streuen.

Snack-Sträußchen mit Sahnesauce Für 4 Personen 2 EL Schlagsahne

2 EL Joghurt

½ Zitrone (Saft) oder 1 TL heller Essig (für 4. Pers.) Zitrone, Essig

3 Msp. Selleriesalz, Pfeffer Selleriesalz, Pfeffer Paprikapulver scharf oder edelsüß (nach Belieben) Paprikapulver

Blütenblätter von Borretsch, Thymian, Opal-Basilikum, Ringelblume, Katzenminze, Cosmea Borretsch, Thymian, Basilikum, Ringelblume, Katzenminze, Cosmea

Sahne, Joghurt, Zitronensaft und Gewürze in einer Schüssel verrühren. Blütenblätter in die Sahnesauce dippen und genießen.

Melone mit Sommerblütenblättern Für 4 Personen 1 Netzmelone (oder 1 kg Pfirsiche für 4 Pers.) Melone, Pfirsich

2 EL grüne Pistazienkerne Pistazie

Nuss- oder Olivenöl zum Beträufeln Nussöl, Olivenöl 2 Handvoll Sommerblütenblätter

Pfeffer

¼ Zitrone (Saft) Zitrone

Die Netzmelone (oder die ungeschälten Pfirsiche) in Spalten schneiden. Die Melone schälen und auf 4 Teller verteilen. Die Pistazienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften. Die Melonenspalten (oder Pfirsichspalten) mit etwas Nuss- oder Olivenöl beträufeln. Dann die Pistazienkerne und die gezupften Sommerblütenblätter großzügig darüberstreuen. Leicht pfeffern und mit etwas Zitronensaft bespritzen. Dazu passt eine kleine Burrata oder Röstbrot.