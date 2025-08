»Matcha kann die Konzentration fördern«

Nobuko Sugai-Baumgarten ist Teemeisterin und Präsidentin des Chado Urasenke Teeweg-Verein Berlin e.V.

Prof. Dr. Gregor Fuhrmann ist Apotheker und Inhaber des Lehrstuhls für Pharmazeutische Biologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Jef Janssen bietet in seinem Teegeschäft Biochi in Antwerpen Matcha-Verkostungen an.

Matcha ist das japanische Wort für gemahlenen Tee. »Wie alle sogenannten echten Teesorten besteht er aus den Blättern der Teepflanze Camellia sinensis, also so wie andere Grüner-Tee-Sorten, etwa Gyokuro und Sencha, oder wie Schwarzer Tee, Oolong-Tee, Weißer Tee und Pu-Erh-Tee«, erklärt Nobuko Sugai-Baumgarten, Teemeisterin und Präsidentin des Chado Urasenke Teeweg-Verein Berlin e.V. Als »Tencha« bezeichnet man die getrockneten Teeblätter, die mit einer Steinmühle zu feinem Matcha-Pulver gemahlen werden.