»Olivenöl ist für mich in der Küche auch ein Gewürz«

Bis vor wenigen Jahren galt Olivenöl als das Nonplusultra der Öle und Fette. Da traf es sich gut, dass die mediterrane Küche, die fast alle mögen und die als so gesund gilt, ohnehin nur Olivenöl für Fleisch, Fisch und Gemüse kennt – Butter oder Schmalz, die in unserer Küche zum Braten verwendet werden, kommen in Italien oder Griechenland jedenfalls kaum zum Einsatz. Liest man aber in neuen Kochbüchern oder schaut Kochsendungen, heißt es jetzt immer öfter: »Nehmen Sie ein gutes