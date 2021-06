Auf die Decke, fertig, los

Abwälzen

Picknicken gehören eindeutig zu den Dingen, die währenddessen viel schöner sind als davor. Sie sorgfältig vorzubereiten, kann jedenfalls wirklich lästig sein. Gut, dass zuletzt deutschlandweit immer mehr Läden und Restaurants auf die Idee gekommen sind, einem die Arbeit abzunehmen und fertige Picknick-Arrangements anzubieten. Um nur zwei zu nennen: In der Münchner »Villa Floßlände« von Ali Khiro Ali bekommt man zum Romantik-Picknick (Prosecco, Honigmelone mit Schinken und Fenchel-Orangensalat mit Garnelen) einen Leiterwagen, der sich zum Tisch umbauen lässt. Es gibt auch ein Breakfast-Picknick mit allen wichtigen Frühstückszutaten und ein Family-Picknick mit Bratwürstchen samt Grill und Apfelstrudel. Das Essen wird in Mehrwegboxen vorbereitet. Auch Liegestühle, Sonnenschirm und Kühlbox stehen parat. In Steinfurt gründet Elke Schmitz-Schmeller, ursprünglich Köchin, gerade den Picknick-Service »Lecker Picknick«. Hier bietet sie fertige Arrangements zum Mitnehmen an, vom schnellen Mittagessen to go bis zum Familien-Picknickkorb mitsamt Spiel-Überraschung für die Kinder.