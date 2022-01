Was eine praktische Küche ausmacht

SZ-Magazin: Was macht für Sie eine praktische Küche aus?

Susanne DeOcampo-Herrmann: Kurze Laufwege! Bestenfalls ist alles, was ich zum Kochen brauche, nur eine Handbewegung entfernt. Außerdem sollte von den Oberflächen bis zu den Lampen und Geräten alles einfach sauber zu halten sein.

Friederike Krech: Für mich persönlich müssen die Abläufe im Alltag stimmen. Wenn ich vom Einkaufen komme, brauche ich eine Fläche zum Abstellen. Der Kühlschrank und der Platz für die Trockenvorräte sollten nah beieinander sein, damit ich nicht kreuz und quer durch die Küche laufen muss, um alles zu Verräumen. Und die Tür vom Kühlschrank sollte keine anderen Schränke verdecken, an die ich ranmuss.

Patrick Florea: Für mich ist eine praktische Küche eine, in der ich alles unterbekomme und wo die Laufwege kurz sind. Eine zu kleine Küche, in der nicht alles Platz hat, kann nie praktisch sein. Dafür würde ich beim Planen im Zweifel eher was vom Wohnzimmer abknapsen.