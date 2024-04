Kleinigkeiten, die das Abendessen entspannter machen

SZ-Magazin: Herr Volger, der Titel Ihres Buches Snacks for Dinner spricht alle an, die jeden Abend erschöpft ein gesundes Abendessen auf den Tisch bringen wollen, eigentlich aber überhaupt keine Lust und Energie mehr haben, in der Küche zu stehen. Was ist für Sie ein Snack-Abendessen?

Lukas Volger: Ich denke da als erstes immer an das Essen bei einer Freundin in Kalifornien, das mich zu diesem Buch inspiriert hat. Sie hat eine Käseplatte mit einem Messer auf den Tisch gestellt, frisches Gemüse vom Markt, Karotten, Gurken, Radieschen, wirklich gute Vollkorn-Cracker und ein paar gekaufte Salate, Bulgur-Tabouleh und einen Dinkel-Salat.