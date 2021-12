»Man sollte aus Spielzeug keine Wissenschaft machen«

SZ-Magazin: Herr Mehringer, in wenigen Tagen ist Weihnachten. Was tun, wenn auf dem Wunschzettel der Kinder Sachen stehen, die ich als Elternteil schwierig finde: trotzdem kaufen?

Volker Mehringer: Es gibt nun mal Spielzeug, das finden die Kinder super – die Eltern aber nicht. Und umgekehrt. Die Perspektiven gehen da oft auseinander. Den Kinderwunsch einfach zu übergehen, weil ich als Elternteil Bedenken habe, halte ich für schwierig.

Also das glitzernde Plastikspielzeug kaufen, das sich das Kind so sehnlich wünscht, auch wenn man selbst eher bei der Eisenbahn aus Holz wäre?

Mein Rat ist: Als Eltern nicht im stillen Kämmerlein entscheiden, dass man dem Kind jetzt diese eine Sache nicht schenkt. Wenn man wirklich starke Bedenken hat, sollte man zumindest mit dem Kind ins Gespräch gehen und fragen: Warum findest du dieses oder jenes denn so toll? Und auch sagen: Mir gefällt es aber überhaupt nicht, aus diesem und jenem Grund. Wenn nicht die Eltern, sondern das Christkind die Geschenke bringt, dann kann man etwa beim Wunschzettel-Schreiben solche Dinge gemeinsam besprechen.