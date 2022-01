»Es war wie ein sehr schlechter Geschmack im Mund«

Er war einer der meistgefürchteten Männer des Dritten Reiches und wurde als brutal, despotisch, unbarmherzig, berechnend beschrieben: Ohne Reinhard Heydrich, heißt es in dem schon 1940 veröffentlichten Buch Inside the Gestapo, wäre Heinrich Himmler »eine hirnlose Attrappe« gewesen. Thomas Mann nannte Heydrich in einem BBC-Kommentar zu dessen Tod den »Henker« des Dritten Reiches.

Heydrich war erst 38 Jahre alt, als er am 4. Juni 1942 an den Folgen eines im Mai in Prag auf ihn verübten Attentats starb.