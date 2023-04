»Im Dauerstress hat man gegen Fettpolster keine Chance«

Frau Schäfer, wie viele Menschen in Deutschland haben zu dicke Bäuche?

So genau wissen wir das nicht, weil niemand den Bauchumfang erfasst. Leider definieren wir Übergewicht immer noch über den Body-Mass-Index, also das Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße.

Und das ist falsch?

Der BMI, wie die Abkürzung heißt, ist überholt. Ein muskulöser Mann gilt demnach schnell als übergewichtig, obwohl er vielleicht gar nicht dick – im Sinne von krankmachend dick – ist. Entscheidender für die Gesundheit ist der Taillenumfang, mit dem wir indirekt das Bauchfett abschätzen.