»Eine schmerzlose Vergrößerung des Hodens ist ein Alarmsignal«

Als Uroonkologin beschäftigen Sie sich mit Krebserkrankungen an den Harnwegen, also etwa der Niere oder den Geschlechtsorganen. Wie oft ist der Hoden das Problem, wenn Männer zu Ihnen kommen?In letzter Zeit kommt das wieder öfter vor. In den vergangenen Monaten kamen deutlich mehr Männer wegen Beschwerden am Hoden zu uns als vorher. Das verläuft immer in Wellenbewegungen und hängt stark davon ab, wie präsent das Thema in der Öffentlichkeit ist. Die Fälle in der Fußball-Bundesliga gaben auch vielen unserer Patienten zu denken. Junge Männer beginnen, sich selbst zu untersuchen, und machen sich Sorgen.