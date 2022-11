»Long Covid wird uns noch Jahre begleiten«

17 Millionen Europäerinnen und Europäer sind laut einer Schätzung der WHO von Long Covid betroffen. Wie geht es Ihnen, bald drei Jahre nach Beginn der Pandemie? Im ersten Teil unseres Long-Covid-Zweiteilers haben fünf Betroffene von ihrem neuen Leben mit der Krankheit erzählt. Im zweiten Teil, den Sie hier lesen, erklärt Prof. Dr. Rembert Koczulla was hinter Long Covid steckt. Falls Sie über solche Recherchen auch künftig informiert bleiben wollen, können Sie sich hier direkt für unseren Gesundheits-Newsletter anmelden.

Prof. Koczulla, die ehemalige Chefärztin der Median Klinik in Heiligendamm, Jördis Frommhold, hat im März 2022 ein Buch mit dem Titel »Long Covid: Die neue Volkskrankheit« veröffentlicht. Das klingt besorgniserregend. Stimmt der Titel?

Rembert Koczulla: In einer Untersuchung der WHO wurde kürzlich von 17 Millionen Erkrankten in Europa gesprochen. Es wird deutlich, dass wir ein größeres Problem haben. Wir erleben auch Kapazitätsengpässe in der Versorgung, weil wir an vielen Stellen keine Standardtherapien haben, um Long-Covid-Patientinnen und -Patienten zu helfen.