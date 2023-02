»Jede Zigarette, die man nicht raucht, ist ein Gewinn«

Jan H., 28, Testingenieur für Elektroräder

»Es begann als Teenager. Ich fing mit dem Skaten an – und mit dem Rauchen, wie alle meine Freunde. Wir saßen im Kreis und drehten uns eine nach der anderen. Mit 25, vor drei Jahren, beschloss ich, damit wieder aufzuhören.



Weil ich in meinem alten Job oft Nachtschichten gearbeitet habe, suchte ich mir ein Hobby für den Tag und fing an, Rennrad zu fahren. Sport habe ich zwar schon immer gemacht, Tischtennis gespielt und auf der Eisbachwelle gesurft. Aber das Radfahren war anders. Ich fuhr nicht nur aus Spaß, sondern zunehmend auch auf Leistung. Der Ehrgeiz packte mich. Irgendwann kündigte ich sogar meinen Job, um in der Fahrradbranche zu arbeiten. Aber machte das Sinn, ein rauchender Radfahrer zu sein?



Der Schlüsselmoment war ein klassischer: Ich musste einen Zug erreichen und bin gerannt so schnell ich konnte. Ich schaffte es, aber musste so heftig nach Luft schnappen, dass ich beschloss, nie wieder zu rauchen. Ich hatte es satt, so unfit zu sein, zumal mit Mitte Zwanzig. Direkt geklappt hat es mit dem Aufhören da noch nicht. Dafür brauchte es ein zweites Schlüsselerlebnis, im vergangenen Sommer.



Da wollte ich mit dem Fahrrad an den Gardasee fahren. Vorher habe ich einen Leistungstest gemacht. Ich saß dabei auf einem Rollentrainer und konnte nicht mehr. Aber nicht, weil meine Beine so müde gewesen wären – sondern weil ich keine Luft mehr bekam. Nach dem Test saß ich im Auto und habe mir eine Kippe angezündet. Es war zwar noch nicht die Allerletzte, aber es war der Moment, in dem ich endgültig beschloss, es sein zu lassen. Ein paar Monate habe ich dann noch geraucht, genauer: bis zum Neujahrsmorgen 2022. In der Silvesternacht feierte ich bis sechs Uhr morgens, trank und rauchte meine allerletzte Zigarette. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem so viele mit dem Rauchen anfingen, habe ich keine mehr angerührt.«