Kernschmelze am Christbaum

In so ziemlich jeder Familie, in so ziemlich jedem Freundeskreis gibt es ja derzeit mindestens eine Person, die irgendwie abgedriftet ist. Die seltsame Youtube-Videos herumschickt, einen in Telegram-Gruppen einlädt und über krude Corona-Behauptungen diskutieren will. In den vergangenen Monaten ist man sich deswegen aus dem Weg gegangen und hat nur das Nötigste miteinander geredet. Nun aber ist Weihnachten, das Fest, an dem alles, was in der Familie vermieden und verdrängt wurde, hervorbricht.

Das ist schon in normalen Zeiten mühsam,