Für Nächte unterm Sternenhimmel 

Wechselhaft war es jetzt lang genug: Der echte Sommer wird kommen, früher oder später – und wenn er kommt, geht es los. Wieder in die Berge, an den See, einfach raus ins Freie, zum Gesang der Vögel und dem Duft der gemähten Wiesen. Wer sich traut, nimmt mal wieder das Zelt oder schläft – noch mutiger – unterm blanken Sternenhimmel. Damit die Nacht trotzdem gemütlich wird, ver­losen wir eine Duo­ Campingmatte des Schweizer Bergsportausrüsters »exped«, dazu zwei Paar Campingschuhe in Bur­gunderrot und Lagunenblau.