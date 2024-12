18. Dezember: Champagner-Abo

Große Champagnerhäuser wie Veuve Cliquot, Moët & Chandon oder Pommery kennt fast jeder, doch neben den etablierten Marken gibt es eine immer noch kleine, aber wachsende Zahl von Winzerinnen und Winzern, die herausragenden Champagner produzieren. Auf diese handwerklich arbeitenden Kleinbetriebe hat sich die Weinhandlung »einfach geniessen« spezialisiert. In unserem Adventskalender-Gewinnspiel können Sie heute ein Champagner-Abo gewinnen. Damit erhalten Sie ein Jahr lang alle zwei Monate zwei ausgewählte Flaschen Champagner zu Ihnen nach Hause. Zu jedem Paket gibt es umfassende Beschreibungen und Informationen per Video. Ausgesucht und beschrieben werden die Champagner von Bernhard Meßmer, Champagner Botschafter Deutschlands und Champagner-Experte. Er reist mehrmals jährlich in die Champagne, um nach neuen Talenten zu suchen.