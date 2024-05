Wie im Pub, nur feiner 

In einer verarmten englischen Bergarbeiterstadt kommt es nach der Ankunft von syrischen Flücht­lingen zu Konflikten, die im letzten Pub des Ortes sichtbar werden, The Old Oak. Das gleichnamige Filmdrama des Regie­-Altmeisters Ken Loach ist ebenso klug wie bewegend. Zum Heimkinostart am 10. Mai verlosen wir diese Woche schöne Trinkgefäße von Zwiesel Glas aus der Serie »Marlène«: eine Whisky­-Karaffe und vier Whiskygläser sowie eine Wasserflasche und vier Allroundgläser.