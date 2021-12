9. Dezember: Saugroboter

Zeit ist bekanntlich das schönste aller Geschenke. So viele Gutscheine werden deshalb jedes Weihnachten mit gutem Willen geschrieben – ein gemeinsames Essen, eine Woche lang den ganzen Haushalt machen oder eine ausgiebige Massage. Und so viele Gutscheine werden am Ende nie eingelöst, weil eben auch hierfür die Zeit fehlt. Der Gewinn in unserem heutigen Türchen wird sein Versprechen dagegen halten: Wir verlosen den Saug- und Mopproboter »S7« von Roborock. Das Modell kann Teppiche und Hartböden in einem Durchgang putzen – und mithilfe einer Schallvibrationstechnologie bis zu 3.000 Mal pro Minute wischen. Übersetzt heißt das: Dieses Gerät schenkt Ihnen richtig viel Zeit.