17. Dezember: Daunenjacke von Fjällräven

Die »Fjällräven Expedition Down Jacket« wurde entwickelt, um die Trägerin auch unter widrigsten Bedingungen warm zu halten – beim Ausflug in verschneite Berge, an zugefrorene Seen, sogar bei Nieselregen auf dem Christkindlmarkt. Und sie sieht auch noch gut aus dabei. Die Jacke besteht aus ethisch produzierten Daunen, Schultern und Kapuzenrand sind mit einer Polsterung aus recycletem Polyamid verstärkt, die Feuchtigkeit und Druck standhält. Das Design hat sich den vergangenen fünfzig Jahren kaum verändert – Beweis für seine Langlebigkeit und Robustheit. Wir verlosen eine Damenjacke in Dark Navy in S oder M.