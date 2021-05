Damit die Sommerabende kuschelig werden

Da es auch an Sommerabenden irgendwann kühl wird, ist es gut, wenn man eine kuschelige Jacke besitzt. So lässt sich der Abend auf dem Balkon oder am See verlängern, und ein bisschen warm ums Herz wird einem auch. Gemeinsam mit dem Modelabel Douie Hamburg verlosen wir in dieser Woche zwei Cardigans, die in Europa von Hand gestrickt wurden und aus nachhaltigen Materialien wie Mohair und Kaschmir bestehen.