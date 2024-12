10. Dezember: GoPro-Kamera

Ob Skiabfahrt, Tauchgang oder Mountainbiketour: Mit der GoPro HERO13 Black lässt sich jede noch so rasante Aktion in einem ultrahochauflösende Video festhalten. Die Kamera ist kompakt und robust und daher für jeden Spaß zu haben. Dank 13-facher Verlangsamung können die Videos auch in Zeitlupe abgespielt werden und mithilfe der GPS-Funktion lassen sich außerdem Geschwindigkeit, Strecke, Gelände und Höhe darstellen.

Heute verlosen wir nicht nur die GoPro Hero13 Black, sondern auch das passende Zubehör: Das Objektiv Lens Mod Ultraweit ermöglicht, die Videos nachträglich auf 16:9-Breitbild oder 9:16-Hochformat zuzuschneiden, dank des Lens Mod Makro Objektivs erscheinen weit entfernte Motive vier Mal näher und mit ND-Filtern können Aufnahmen mit filmreifen Bewegungsunschärfe-Effekten erstellt werden.