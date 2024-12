15. Dezember: Schaukeltier von Steiff

Er ist majästetisch. Und zugleich so flauschig. Jedenfalls perfekt für einen Ausritt hinein in ein kuscheliges Abenteuer. Oder um das Gesicht in seiner Mähne zu vergraben. Wir verlosen heute einmal das Schaukeltier »Leo Löwe« von Steiff. Leo ist 70 Zentimeter hoch, sein goldblonder Webpelz ist abwaschbar und das Gestell aus Stahl handgefertigt und bis zu 100 Kilogramm belastbar.