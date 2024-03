Sicher ist sicher

Wenn ein Wolf vor der Haustür steht, wüsste man das gern, oder? So erging es am 1. März einem Mann in Hessen: Seine Außenkamera zeichnete das Tier am Morgen auf. Am besten, eine Überwachungs-kamera hat nie etwas Verdächtiges zu beobachten – aber es ist gut, sie zu haben. Wir verlosen einen 800-Euro-Gutschein der Firma Netatmo. Auf netatmo.com finden sich Innen- und Außenkameras mit Alarmanlage, aber auch Produkte zum Energiesparen – allesamt verknüpft mit dem Handy.