Werde ich endlich glücklich? Oder wenigstens reich?

Der Fluch der unerwünschten Mutter

Die frohe Botschaft vorweg: Ende dieses Jahres werde ich Großvater. Meine Kinder wissen allerdings noch nichts davon.

Mihaela Minca lebt in einem unscheinbaren Einfamilienhaus inmitten eines Gewerbeviertels am Rande von Bukarest, nicht weit von einer Schnellstraße zum Flughafen ­entfernt. Auf Instagram und in Interviews ­bezeichnet sie sich selbst als Hexe. In die ­Zukunft zu schauen gehört zu ihrem Handwerk. Für Roma besitzt der Ausdruck Hexe nichts Despektierliches. Magie ist für sie ein Talent, eine besondere