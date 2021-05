SZ-Magazin: Herr Wittkamp, Sie sind beruflich witzig. Kommt ein Pferd in eine Bar …?

Peter Wittkamp: Oh, in Bar-Witzen bin ich schlecht. Ich kenne nur den: Kommt ein Skelett in eine Bar und sagt: Ein Bier und einen Lappen, bitte. Was ist mit dem Pferd?

… fragt der Barkeeper: Warum so ein langes Gesicht? Naja. Was war Ihr bester Witz zuletzt?

Schwer zu sagen. Als jüngst bekannt wurde, dass die Impfungen mit Astra Zeneca wegen einiger Thrombosen zunächst ausgesetzt werden, habe ich getwittert: »Astra Zeneca ist wie wenn man nichts Süßes mehr im Haus hat und plötzlich in der Sofaritze ein M&M’s findet: Die Vorteile überwiegen die Risiken!« Das fanden immerhin über 5000 Menschen bei Twitter witzig.

Sie sind freier Kreativer und Autor, haben unter anderem die bekannte BVG-Kampagne »Weil wir dich lieben« verantwortet, mit der die Berliner Verkehrsbetriebe die Sozialen Medien aufmischen, und schreiben für die »heute-show online«. Wird man im Privaten witziger, wenn man beruflich witzig ist?

Ja. Man wird versierter mit Pointen, kann auch besser einschätzen, was geht und was nicht, was gut ankommt und was nicht. Es ist eine Übungssache, wie jedes andere Handwerk auch. Jeder Comedian wird Ihnen sagen, dass das erste halbe Jahr seiner Laufbahn komplette Grütze war und dass er oder sie mit der Zeit gewachsen ist, immer mehr gelernt hat und besser wurde. Das ist beim Comedyautor nicht anders als beim Metzger, der ja auch erst lernen muss, wie man ein Schwein zerlegt.

Das ist die große Frage: Kann man Humor lernen?

Ein ganz kleines Grundtalent sollte man schon haben. Für jemanden, der komplett humorlos ist, wird es schwer. Aber die meisten Menschen werden die Grundlagen lernen können. Wenn Sie jetzt zweimal zu einem Cocktail-Mixing-Kurs gehen, dann sind Sie hinterher vielleicht nicht Profi-Barkeeper, aber für einen leckeren Gin Tonic zuhause wird es reichen. Ähnlich ist es mit dem Humor. Aber klar: Wenn Sie sowieso den Schalk im Nacken haben und früher schon der Klassenclown waren, ist das natürlich hilfreich.

Was macht einen guten Witz aus?

Platt gesagt: dass die Leute lachen. Ein Witz muss immer zur Zielgruppe passen. Einen Bar-Witz kann ich im Kindergarten nicht erzählen, weil die Kinder ihn nicht verstehen. Außerdem ist wichtig, dass der Witz im Idealfall niemanden verletzt. Man muss sich also die Frage stellen: Wer ist das Ziel des Witzes, und bin ich überhaupt in der Position, diesen Witz machen zu können? Nicht falsch verstehen: Ich würde per se keine Grenze ziehen, worüber man Witze machen darf. Aber ich finde, man sollte keine Witze über Menschen machen, die es nicht leicht haben, die eine Randgruppe sind, die diskriminiert werden. Und es braucht ein geeignetes Setting, eine Art Hintergrund des Witzes. Spaghetti- und Klopapierwitze hätte vor anderthalb Jahren niemand verstanden. Durch das Setting Corona hat sich das geändert.

Auf Ihrer Webseite kann man Sie für Vorträge buchen, unter anderem zum Thema: »Kreativ und witzig. Wie geht das?« Also: Kreativ und witzig, wie geht das?

Es gibt ein paar einfache Kreativtechniken, die man ausprobieren kann, wenn man Witzigkeit für sich entdecken will. Die einfachste Technik ist die Umkehrung. Das kennt man zum Beispiel im Film aus Verwechslungskomödien, wenn der Mann eine Frau darstellt, die Kinder schrumpfen oder übergroß werden, oder ein Mann plötzlich schwanger ist. Mein kleiner Neffe wollte mal Erdbeeren pflücken und anschließend Tennis spielen gehen. Ich sagte ihm: Aber nicht verwechseln, sonst pflückst du die Bälle und schießt die Erdbeeren durch die Gegend. Da war er sieben und fand das witzig, weil er gemerkt hat, dass die Normalität damit umgedreht ist. Das ist eine Abweichung vom Erwarteten – und damit eine klassische Pointe.

Welche Techniken gibt es noch?

Übertreibung ist ein weiteres Stilmittel. Dinge überhöhen oder kleiner machen und dadurch einen absurden Effekt erzielen. Bei Twitter schrieb ich im Frühjahr: »In Österreich dürfen wieder Friseure öffnen. Praktisch: Alle südlich von München können ihre Matte einfach über die Grenze legen.“ Was auch gut funktioniert, ist die »Was wäre wenn?«-Technik. Stellen Sie sich vor, Sie sollen auf einer Firmenfeier ein paar witzige Worte über Ihre Firma verlieren. Den Humor können Sie herstellen, indem Sie sich fragen: Was wäre, wenn …? Also beispielsweise: Was wäre, wenn Sie vor 100 Jahren in dieser Firma gearbeitet hätten. Dann kommen Sie sehr schnell auf viele witzige Dinge, die sich daraus ergeben würden. Der Kollege, der alle mit seinen vielen E-Mails nervt, wäre eigentlich ganz angenehm. Oder er würde den ganzen Tag zur Post rennen und die Kollegen mit seinen Briefen nerven. Wenn Sie eine Variable in einer normalen Gleichung ändern, merken Sie schnell, dass sich viele lustige Situationen daraus ergeben. Das ist jetzt eine konkrete Situation, aber es geht auch im Alltag.

Wie denn?

Indem Sie sich Was-wäre-wenn-Fragen einfach vorstellen. Was wäre, wenn Sie heute mal nackt das Haus verlassen würden? Das sollten Sie natürlich eher nicht tun, aber wenn Sie sich die konkreten Situationen vorstellen, die sich daraus ergeben würden, wird es schnell witzig. Was wäre, wenn Sie einen Tag lang nicht lügen würden? Was wäre, wenn wir dieses Interview führen würden, aber Sie wären bei der »Bild«? Ihre Interviewanfrage hätte vielleicht gelautet: »Wir haben eine fiese Geschichte über dich, und wenn du nicht willst, dass sie erscheint, sollten wir uns schleunigst unterhalten. Du hast zwei Tage Zeit, dich zu melden!«

Welche weiteren Stilmittel gibt es?

Die Parodie ist auch immer schön. Sie nehmen etwas und machen es sehr ähnlich, aber ein bisschen anders. Nehmen Sie Florian Silbereisen, den Fernsehmoderator mit der exaltierten Art. Um ihn zu parodieren, müssen Sie seine Eigenarten – diese vollkommen begeisterte Art des Moderierens – einfach überhöhen. Da sind wir schnell im Bereich der Klischees, aber ich mag Klischees, man kann gut mit ihnen arbeiten. Durch die Überhöhung wird dann aus Silbereisens exaltierter Art ein übertriebenes, schmalziges Abfeiern von allem. Das lässt sich natürlich auch mit anderen Humortechniken kombinieren. Zum Beispiel mit der Was-wäre-wenn-Technik: Was wäre, wenn Silbereisen seine Schlagershow in der Steinzeit moderieren würde? Oder in 2000 Jahren?

Was ist mit dem klassischen Vergleich?

Ebenfalls ein bewährtes Mittel. Mein eingangs erwähnter M&M-Tweet ist so ein klassischer Fall. Da bringe ich die hochaktuelle und relevante Situation rund um den Impfstoff in Zusammenhang mit einer sehr belanglosen, halb-kuriosen Alltagssituation. Und durch das Vergleichen dieser beiden so unterschiedlichen Dinge setze ich sie in einen gemeinsamen Kontext, der nicht passt, und stelle so Humor her.

Wie kann man das denn alles üben?

Die beste Methode ist: einfach machen. Besorgen Sie sich ein Notizbuch und fangen Sie an, kleine One-Liner, also kurze Witz-Einfälle, aufzuschreiben oder lustige Beobachtungen zu notieren. Sie werden automatisch besser werden.

Und ganz generell: Wie schafft man es, mehr Humor ins eigene Leben zu integrieren?

Das Wichtigste ist, sich stets daran zu erinnern, dass relativ viel witzig ist. Karl Valentin hat mal gesagt: »Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische.« Das würde ich unterschreiben, denn es gibt überall Komik zu entdecken, man muss nur den Blick dafür schärfen. Valentin hat auch mal gesagt: »Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.« Auch das würde ich unterschreiben. Klar kann ich mich ärgern, wenn es draußen regnet. Ich kann aber auch drüber lachen und sagen: Haha, es regnet, ich bin drinnen und bleibe trocken, aber die Blumen werden jetzt nass, die Loser.