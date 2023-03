Wie man es schafft, das Handy öfter wegzulegen

Wir Menschen sind Verbindung. Es liegt in unserer Natur, dass wir andere Menschen lieben, hassen, sie brauchen. Wir sind keine Inseln. Kontakt ist für uns so wichtig wie Nahrung und Wasser. Deshalb lieben wir das Internet. Weil es uns die große Verbundenheit verspricht. Die Überwindung von Grenzen. Dabei noch große Zeitersparnis, damit mehr vom Leben übrigbleibt. Mehr Zeit, mehr Raum für uns. Für Liebe. Abenteuer. Das, was uns glücklich macht.

Doch irgendwie ging diese Idee ein bisschen schief. Denn was