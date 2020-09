04. September 2020

Jetzt mal ehrlich

»Wir genießen es total, möglichst wenig zu machen«

In unserer neuen Rubrik verraten Paare, was sie über die Liebe gelernt haben. Folge 7: Bei manchen Freunden trifft es auf Unverständnis, dass Leonie und Patrick so viel Zeit zu zweit verbringen. Doch die beiden finden es völlig okay, sich als Paar selbst zu genügen.