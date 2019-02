»Der Kunstmarkt hat nichts mit Kunst zu tun«

SZ-Magazin: In einem Ihrer Ausstellungskataloge heißt es: »Urs Fischer wurde 1973 in Zürich geboren und dazu gezwungen, in einen Vorort zu ziehen. Eines Tages ­rannte er davon. Er ist seitdem am Rennen.« Waren Sie eines dieser in Geld gewickelten Kinder von der Goldküste des Zürichsees, die der Reichtum ihrer Eltern ankotzte?

Urs Fischer: Nein, meine Mutter war Hausärztin, mein Vater Chirurg. Es gab weder ein dickes Auto noch eine Riesenvilla. Das Haus wurde selber gebaut, das Gedankengut war linksliberal, man