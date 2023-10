»Der Mensch braucht Utopien, um glücklich zu sein«

SZ-Magazin: Frau Gaub, Sie haben ein Buch mit dem Titel Zukunft – eine Bedienungsanleitung geschrieben. Wenn Sie in die Zukunft blicken: Ist bei Ihnen das Glas eher halb voll oder halb leer?

Florence Gaub: Bekannte sagen mir nach, ich sei Realoptimistin, also wohl eher halb voll. Das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, alles ginge immer super aus. Aber ich trage einen grundsätzlichen Glauben in mir, dass man die Dinge beeinflussen kann, oft zum Guten. Mir hilft das im Leben, andere nervt das aber auch.