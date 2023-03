Der Engländer James Otter lebt an der Küste Cornwalls und ist gelernter Möbeldesigner. 2010 gründete er die Firma »Otter Surfboards«, mit der er hochwertige Surfbretter aus Holz herstellt. Otter gibt Schreiner-Workshops, arbeitet als Redner und hat 2020 das Buch Do make. The power of your own two hands veröffentlicht.