Ausgehungert

Eine Kugel Schokoladeneis machte mir klar, dass noch immer etwas zwischen mir und meiner Schwester stand. Es war im vergangenen Jahr, am ersten Sonnentag fuhren wir von unserem Dorf zur Eisdiele in die nächstgelegene Kleinstadt. ­Johanna, die in Wirklichkeit anders heißt, bestellte zuerst. Sie wählte Schokolade und Zitrone, in der Waffel.

Jeder Sommer unserer Kindheit begann mit diesen beiden Eissorten. Unter langen Ponysträhnen und in geblümten Sommerkleidern inspizierten wir oft minutenlang die Eissorten in der Auslage, um dann doch, wie