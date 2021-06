Wie man mitten im Leben noch mal neu anfängt

Katharina Afflerbach, 43 Jahre

Ich habe lange als Managerin in der Kreuzfahrtbranche gearbeitet. Internationale Dienstreisen, schöne Hotels und teures Essen gehörten zu meinem Alltag. In den ersten Berufsjahren nach der Uni habe ich ausschließlich gemacht, was von mir erwartet wurde: erfolgreich sein. Ich stürzte mich von einem Projekt in das nächste, keine Beförderung reichte mir. Dabei habe ich mir viel zu selten Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich will und was mich glücklich macht. Heute weiß ich, dass ich mich