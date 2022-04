Wie die erste Liebe fürs Leben prägt

SZ-Magazin: »The first cut is the deepest«, singt Rod Stewart. Tut die erste Liebe wirklich am meisten weh?

Franz J. Neyer: Trennungen tun immer weh, nicht nur beim ersten Mal. Vielleicht ist es später im Leben sogar noch schwieriger, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Denn dann hat man ja viel mehr investiert, beispielsweise eigene Kinder großgezogen und einen gemeinsamen Hausstand aufgebaut. Je älter man wird, desto begrenzter sind die Möglichkeiten, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Für junge Menschen ist nach der ersten Beziehung aber noch vieles offen.