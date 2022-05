SZ-Magazin: Frau Sehrt, »Ich liebe dich nicht mehr« ist ein häufiger Trennungsgrund. Sollte man sich denn direkt Schluss machen, wenn die Gefühle weg sind?

Nele Sehrt: Das muss man erst einmal aufdröseln. Verliebtheit und Beziehungsglück sind fluide Prozesse. Das bedeutet: In einer Beziehung ist das Gefühl der Liebe immer mal mehr und mal weniger da. Manchmal bin ich genervt von meinem Partner, dann wieder total verliebt, und dann fühle ich beides gleichzeitig. Es ist durchaus normal, dass Gefühle in Phasen einer Beziehung in den Hintergrund treten. Wenn mein Partner und ich drei Kinder zu Hause haben, das eine schreit, das andere hat gerade in die Windeln gemacht, und das dritte hat mich angekotzt, dann geht es in dem Moment nicht, eine große Verliebtheit zu spüren. Und das ist okay, deshalb muss man sich nicht gleich trennen. Anders ist es, wenn einem die andere Person egal wird. Dann hat die Beziehung tatsächlich ein Problem.