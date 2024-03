SZ-Magazin: Frau Neumayr, wie viel Liebe braucht eine Beziehung?

Sandra Neumayr: Am Anfang überwiegen bei vielen die Verliebtheit, die Liebe und die Zuneigung. Aber es gibt auch viele andere Motive für eine Paarbeziehung, gemeinsame Lebensziele etwa. Menschen merken dann schlicht, dass es gut zwischen ihnen passt. Und auch kulturell-gesellschaftliche Normen spielen eine Rolle: Für manche ist Partnerschaft ein Status, den sie haben wollen. Andere Personen suchen vor allem Sicherheit und Stabilität und gehen deshalb eine Beziehung ein. Wieder andere wollen schlicht nicht allein sein. Sie haben als Hauptmotiv die Vergemeinschaftung. Das ist besonders in meiner Generation – ich bin 54 Jahre alt – ein wichtiges Motiv. Es gibt auch Menschen, die wollen in der Paarbeziehung persönlich wachsen. Und natürlich dürfen wir die sexuelle Anziehung nicht vergessen.