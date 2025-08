01. August 2025

Liebe und Partnerschaft

»Hinter Spitzen gegen den Partner liegt meist ein Berg an Emotionen«

Wenn Paare einander vor anderen aufziehen oder verspotten, ist das für Freunden und Familie unangenehm. Was ist noch Scherz, was schon ein Ausdruck von Unzufriedenheit oder tiefer Verletzung? Eine Psychologin erklärt, warum Sticheleien so häufig sind, aber nie konstruktiv. Und wie man es schafft, damit aufzuhören.