»Zeit ist ein mächtiger Faktor für Beziehungen«

Beispiel eins: Man ist im Urlaub, zwei oder drei Paare, alle sitzen gemütlich am Küchentisch, da sagt ein Teil eines Paares, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Sagt der andere Teil des Paares, weil es offenbar so üblich ist zwischen den beiden, ich komme gleich mit, nur noch ein paar Minuten. Dabei ist dieser andere Teil des Paares noch in bester Redelaune und hat sich gerade Wein nachgeschenkt. Der eine Teil bleibt also sitzen und wartet, während der andere