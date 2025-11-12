Monstermäßige Mode

Blauer Netzrock, hier als Oberteil getragen, von AKRIS. Boden­langes Kleid von GABRIELA HEARST. Strumpfhose von FALKE.



Fliederfarbene Jacke von GUCCI. Strick­cardigan darunter privat.

Hellrosa­farbenes Lang­armshirt von MARNI. Kleid mit rundgeschnittenen Ärmeln, von MELITTA BAU­MEISTER.

Eisblaues Kleid mit Bändern, von ACNE STUDIOS. Fliederfarbener Pullover darunter von MIU MIU. Gepunktete Strumpfhose privat. Ring aus dem Kaugummi­automaten.

Schwarz-weiß gestreiftes Hemd von ANNE ISABELLA. Grünes Top mit Cut-out, von NORMA KAMALI. Hose privat.

Jacke von GUCCI. Strickcardigan und Hose privat.



Pullover mit gelben Patches, von MARNI. Grünes Fransenkleid von LOEWE. Türkisfarbene Strumpfhose von FALKE.

Die größte Freude beim Karussellfahren bereitet oft nicht das Fahren, sondern das Karussell selbst. Ganz besonders beim »Totally Kid Carousel« im Riverbank State Park in Manhattan ist das so. Statt gewöhnlicher Tiere stehen unter der Kuppel bunte Wesen mit lang gezogenen Gliedmaßen, verrutschten Gesichtszügen, zu vielen Beinen oder fehlenden Mäulern. Ein himmelblaues Reh, ein blassrosa Elefant, ein giftgrüner Oktopus. Kreiert haben sie Erst- und Zweitklässler der örtlichen Grundschulen. Mitte der Neunzigerjahre bat der Künstler Milo Mottola die Kinder, ihr Lieblingstier zu zeichnen. 36 Ideen wählte er aus und fertigte nach den Vorlagen die Karussell­figuren. Mottola achtete darauf, dass die Kreaturen oben eine gerade Fläche zum Sitzen hatten und keine scharfen Kanten. Ansonsten richtete er sich ganz nach der kind­lichen Fantasie. Passend dazu wurde auch die Mode auf diesen Seiten ausgesucht: Sie sollte so bunt und verspielt sein wie die Tiere. Neben jeder Karussellfigur wurde einst die Unterschrift des Schöpfers oder der Schöpferin in den Holzboden graviert, über jeder hängt die Originalzeichnung. Als Dank erhielten die Kinder einen Sparbrief – und lebenslangen freien Eintritt. Mittlerweile kommen viele von ihnen mit ihren eigenen Kindern vorbei.

Fransenoberteil mit passendem Rock, von MONCLER X JIL SANDER.