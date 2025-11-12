Die größte Freude beim Karussellfahren bereitet oft nicht das Fahren, sondern das Karussell selbst. Ganz besonders beim »Totally Kid Carousel« im Riverbank State Park in Manhattan ist das so. Statt gewöhnlicher Tiere stehen unter der Kuppel bunte Wesen mit lang gezogenen Gliedmaßen, verrutschten Gesichtszügen, zu vielen Beinen oder fehlenden Mäulern. Ein himmelblaues Reh, ein blassrosa Elefant, ein giftgrüner Oktopus. Kreiert haben sie Erst- und Zweitklässler der örtlichen Grundschulen. Mitte der Neunzigerjahre bat der Künstler Milo Mottola die Kinder, ihr Lieblingstier zu zeichnen. 36 Ideen wählte er aus und fertigte nach den Vorlagen die Karussellfiguren. Mottola achtete darauf, dass die Kreaturen oben eine gerade Fläche zum Sitzen hatten und keine scharfen Kanten. Ansonsten richtete er sich ganz nach der kindlichen Fantasie. Passend dazu wurde auch die Mode auf diesen Seiten ausgesucht: Sie sollte so bunt und verspielt sein wie die Tiere. Neben jeder Karussellfigur wurde einst die Unterschrift des Schöpfers oder der Schöpferin in den Holzboden graviert, über jeder hängt die Originalzeichnung. Als Dank erhielten die Kinder einen Sparbrief – und lebenslangen freien Eintritt. Mittlerweile kommen viele von ihnen mit ihren eigenen Kindern vorbei.
Monstermäßige Mode
In New York dreht sich seit fast 30 Jahren ein außergewöhnliches Karussell: Die Figuren sind Tierzeichnungen von Kindern nachempfunden. Für das SZ-Magazin hat ein Model einige Runden gedreht – in der farbenfrohen Mode der Saison.