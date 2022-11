»Ich gehe mit den Verstorbenen, die ich liebe, durchs Leben«

SZ-Magazin: Frau Smith, glauben Sie an die Aura von Dingen?

Patti Smith: Wenn ich den Golfball meines Vaters in die Hand nehme, spüre ich meinen Vater. Das erlebe ich auch mit Dingen, die mir Robert Mapplethorpe (Smiths erste große Liebe – Anm. d. Red.) gab, als wir jung waren.

Wir fragen, weil es in Ihrem neuen Fotobuch Buch der Tage viele Bilder von Orten und Gegenständen gibt, die Ihnen offensichtlich wichtig sind. Etwa von Schreibmaschinen berühmter Schriftsteller.

Hermann Hesses zum Beispiel. Es ist eine Smith-Schreibmaschine. Und ich dachte: Oh, das ist ja mein Name.