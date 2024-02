»Wer keine Eifersucht kennt, hat nie geliebt«

In England ist Pattie Boyd, die im März 80 wird, immer noch eine Ikone, was man auch daran merkt, dass selbst der pakistanische Taxifahrer Grüße ausrichten lässt. Sie lebt in einer Wohnung in einem kleinen viktorianischen Townhaus im Londoner Stadtteil Kensington. Als Model war sie in den Sechzigerjahren zum Gesicht eines jungen Lebensgefühls aufgestiegen, das die Welt veränderte, als Muse schrieb sie Popgeschichte. George Harrison huldigte ihr mit dem Beatles-Hit Something, Eric Clapton mit Layla. Boyd trägt ihr blondes Haar auftoupiert, ganz wie früher. An der Wand hängen Bilder aus ihrem Leben: ihre Ehemänner, Stationen ihrer Model­karriere, aber auch ein riesiges Foto von John Lennon – frei stehend auf einem Stativ.