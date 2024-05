»Im Grunde trennt uns nicht viel von den Tieren«

Mit dem ICE nach Köln, mit dem Mietwagen in Richtung Süden, irgendwann werden die Straßen enger und die Häuser weniger, viele Wiesen, viel Wald. Immer wieder denkt man, da kommt nichts mehr, und dann kommt doch noch was, eine Abbiegung, ein Weg und irgendwann eine Gemeinde, Hümmel, 470 Einwohner. Andreas Kieling steht vor seinem Hof, Outdoorjacke, Wander­stiefel, gerötete Wangen. Ob man bitte im Haus die Schuhe ausziehen könne? Er spricht tatsächlich genau so wie in seinen Filmen: raunend, als wäre ein