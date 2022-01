»Haben Sie Frau Merkel zum Abschied umarmt?« – »Nein«

SZ-Magazin: Herr Seibert, wir haben uns vor einem Jahr schon mal getroffen. Damals fanden Sie meinen Wunsch, Sie durch Ihr letztes Jahr als Regierungssprecher journalistisch zu begleiten, erst reizvoll, um mir ein paar Tage später doch abzusagen. Warum?

Steffen Seibert: Weil ich während unseres Treffens gemerkt habe, dass ich viele Ihrer Fragen nicht so beantworten konnte, dass es Sie zufriedengestellt hätte. Ich wollte und will weder über Bande Auskunft über die Bundeskanzlerin geben noch vertrauliche Dinge in die Öffentlichkeit zerren. Mir war klar, dass Sie versuchen müssen, mich über genau die Grenze zu locken, die ich nicht überschreiten wollte.