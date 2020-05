SZ Magazin: Frau Woods, die Corona-Krise konfrontiert Politiker mit großer Unsicherheit, trotzdem müssen sie schnell entscheiden. Schwieriger kann es ja kaum sein, oder?

Ngaire Woods: Doch, das kann es. Aber speziell diese Krise verlangt ein paar Fähigkeiten, die einigen Politikern fremd sind. Viele reagieren in so einer Situation instinktiv, indem sie die Entscheidungsmacht zentralisieren und per Befehl und Kontrolle regieren. Aber bei so einer radikalen Unsicherheit über die Eigenschaften dieses Virus und über die Zukunft müssen Regierungen dezentralisieren, experimentieren und auf diese Weise dazulernen, um dann die Politik und Prozesse auf das umzustellen, was funktioniert.