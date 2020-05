13. Mai 2020

Politik

»Gegen die Krise der Demokratie hilft nur mehr Demokratie«

Wieviel Lockdown hält unsere Gesellschaft aus? Stößt der Kapitalismus jetzt an seine Grenzen? Und welche Lehren sollen wir am Rande des Zusammenbruchs ziehen? Rahel Jaeggi gilt als eine der renommiertesten Stimmen der politischen Philosophie in Deutschland. Ein Gespräch über die Risse, die durch Deutschland gehen – und die Chance zur Umkehr.