»Gestern war in mir Herbst, heute will ich den Frühling sehen«

Hildegard M., 49, Kirchenmusikerin, Dresden — 1. Oktober, Montag: Morgen will ich nach Torgau fahren, um in der Nacht vom 2. zum 3.10. den Übergang in die deutsche Einheit zu feiern. Es ist ja, bei allem persönlichen Frust, doch ein ganz ungeheuerlich erfreuliches Datum. Vor einem Jahr begannen hier die Unruhen, und schon 1 Jahr später sind wir alle Bundesrepublikaner. Es grenzt fast an ein Wunder. (So wird diese Eintragung auch die letzte sein, die ich hier als DDR-Bürgerin mache.) Möge Gott für unser Volk etwas Gutes daraus machen!

Gisela T., 49, Konditorin, Magdeburg — 2. Oktober, Dienstag, 20.32: Könnte ich in das Rad der Zeit eingreifen, würde ich die Uhren gerade jetzt anhalten! Die Menschen sollten genug Zeit haben nachzudenken – ohne unter Zeitdruck zu stehen.