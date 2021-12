Zimmer frei

Der Weg ins Traumhotel

Vigilius Mountain Resort



Meran, Italien

Foto: Vigilius Mountain Resort



Für die etwa 1200 Meter vom Tal braucht die Seilbahn sieben Minu-ten, natürlich herrscht oben auf 1500 Metern Stille. Der Eigen­tümer kannte den Ort schon seit seiner Kindheit und träumte lange davon, hier einmal zu bauen. Das von Matteo Thun entworfene Holzhaus schmiegt sich zwischen Bergwiesen und Wald. 41 Zimmer und fünf Sterne hat das Haus. Ein Sessellift daneben führt in ein kleines Skigebiet am Vigiljoch. Schneeschuhwandern, Schwimmen im Innenpool oder Paragliden ins Tal hinab scheinen der Stille am Vigiljoch noch angemessener zu sein. Das »Restaurant 1500« und die »Stube ida« empfangen auch externe Gäste.

vigilius.it

Hubertus Mountain Refugio Allgäu

Balderschwang, Deutschland

Foto: HUBERTUS Alpin Lodge & Spa

Die Schellen der Kühe sind im Sommer das Lauteste, das man in Balderschwang auf 1000 Meter Höhe hört. Über dem »Hubertus« liegen nur noch Sennalpen. Stille und Achtsamkeit sind die zentralen Begriffe im Hotel der Familie Traubel, bei Yoga und Meditation, Langlauf und Mountainbiken oder Massagen. Gekocht wird nach Slow-Food-Prinzipien mit regionalen Produkten. Die Gäste können im Kitchen-Club den Köchen über die Schulter schauen oder auch ayurvedisch kochen lernen. Karl Traubel, der Hausherr, setzte schon auf Wellness, als man das Wort im Allgäu noch nicht kannte. Im »Hubertus« predigt man seit mehr als zwanzig Jahren Ganzheitlichkeit, aber man kann hier auch einfach gar nichts tun. hotel-hubertus.de

Hotel Bülow Palais

Dresden, Deutschland



Foto: Relais & Châteaux Hotel Bülow Palais

Wenn man Glück hat, führt der Maître de Maison zum Aperitif die 240 Stufen hoch in den Glockenturm der Dreikönigskirche gegenüber dem Palais und hinaus auf die Balustrade, von der man auf Zwinger, Frauenkirche und Semperoper im Barockviertel schaut. Dort, wo seit 2010 das Palais steht, war mal das alte Pfarrhaus, Soldaten hatten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Weinkeller des Pfarrers entdeckt und das Haus im Rausch versehentlich angezündet. Das Palais hat fünf Sterne, die Küche gilt als modern: Da hat ein Sternekoch eine vegetarische Alternative zur klassischen Gänse-stopfleber entwickelt.

buelow-palais.de

voco The Hague

Den Haag, Niederlande

Foto: IHG Hotels & Ressorts

Klar, es gibt Fahrräder zum Ausleihen. Aber die braucht man nicht. Pier und Strand von Scheveningen, Altstadt mit Binnenhof-Schloss aus dem 13. Jahrhundert und Parlamentsgebäuden zwischen Backsteinhäusern und Museen – alles gut zu Fuß oder mit der Straßenbahn erreichbar. Erstaunlich, dass die nieder­-l­ändische Hauptstadt mehr Bäume als Einwohner und dem ­Vernehmen nach auch mehr ­Sehenswürdigkeiten pro Quadratmeter als Amsterdam besitzt. Das ­Hotel in einem ehemaligen Bankgebäude wurde in diesem Jahr neu eröffnet.

ihg.com

Hard Rock Hotel

Teneriffa, Spanien

Foto: Hard Rock Hotels International

Die 624 Zimmer liegen in und zwischen dem Oasis- und dem Nirvana-Turm. Im Pool gibt es eine Bühne, auf der nachmittags ein Gitarrist spielt. Wer mag, kann das auch selbst tun und sich eine E-Gitarre aufs Zimmer bestellen. In den Gängen hängen Rock-Memorabilia, 300 Live-Auftritte pro Jahr sind geplant, aber es wird nicht nur Rock gespielt, sondern auch Salsa oder Electro. Nichts gespielt wird selten in den sechs Bars, sechs Restaurants und fünf Schwimmbecken. Ach ja, die Landschaft: Das Hotel liegt im Südwesten der Insel, direkt am Strand, und vom Dach kann man manchmal bis nach La Gomera sehen. hardrockhoteltenerife.com

Bellevue Parkhotel & Spa

Adelboden, Schweiz

Foto: Bellevue Parkhotel

Es gibt Menschen, die sich hier allein wegen der modernen Designklassiker auf den Zimmern einmieten würden: Tische und Stühle von Carlo Mollino, Charlotte Perriand und Hans J. Wegner oder die Leuchten von Seppo Koho. Und ja, Spas und Schwimmbäder sind oft hübsch anzusehen, aber dieses hier mit Terrazzoböden und Fichtenholzlamellen auf Wand- und Deckenschrägen aus Sichtbeton besonders. Draußen ebenso spektakulär: das Außensolebad – und fünf Seitentäler der Schweizer Berge, zwischen denen das Hotel auf 1400 Meter Höhe thront.

bellevue-parkhotel.ch