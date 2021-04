Worauf freuen sie sich am meisten, wenn Corona endlich vorüber ist?

Es gibt ja diese Momente, trotz allem. Da vergisst man für einen Wimpernschlag den ganzen Mist, Lockdown, Impf-Chaos, Ver-sammlungsverbot, Warteliste, Selbsttest, Abstand, und dann gönnt man sich kurz den Traum von der Zukunft: Was machen wir, wenn das Virus endlich einigermaßen in Schach gehalten ist? Was gönnen wir uns, wenn wieder alles erlaubt ist? Das kleine bisschen Hoffnung: Manchmal braucht man das einfach, eine Aussicht, die einem jetzt hilft, beim trostlosen Durchstapfen der pandemischen Gegenwart. Für dieses »Sagen Sie jetzt nichts« haben wir eine Menge Menschen nach ihrer größten Vorfreude gefragt, und sie alle haben geantwortet, ohne Worte. Die einen freuen sich darauf, endlich wieder reisen zu können. Andere wollen Sport machen. Viele wollen tanzen, singen, feiern. Etliche sehnen sich ganz einfach danach, ihren Job zu machen. Und bei manchen darf man einen Moment lang rätseln, was genau sie da eigentlich vorhaben. Was sie auf jeden Fall alle eint, für den Moment zumindest, ist die Zuversicht. Ein Foto, ein Gedanke, ein Augenblick voll Optimismus. Hier also die Antworten auf folgende Frage:



Wenn Sie daran denken, dass der ganze Corona-Irrsinn eines Tages ­vorbei sein wird – worauf freuen Sie sich jetzt schon am meisten?